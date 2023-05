Iračan v osebnem avtomobilu prevažal devet migrantov

Brežice, 4. maja - Policisti so v sredo popoldne na območju Jesenic na Dolenjskem ustavili voznika osebnega avtomobila nemških registrskih oznak. Ugotovili so, da v njem Iračan z dovoljenjem za bivanje v Nemčiji prevaža devet sodržavljanov iz Iraka, ki so pred tem nedovoljeno vstopili v Slovenijo.