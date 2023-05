Prihodnji petek začetek zbiranja podpisov za prepoved objave političnih anket pred volitvami

Ljubljana, 4. maja - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je za začetek zbiranja podpisov za vložitev predloga novele zakona o volilni in referendumski kampanji, ki bi med drugim prepovedal objavo javnomnenjskih anket in analiz 30 dni pred volitvami, določila prihodnji petek, 12. maja. Pobudo je vložila stranka Resni.ca, podpise bodo zbirali do 10. julija.