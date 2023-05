Večer o politizaciji odstrela medveda (4. 5.)

Maribor, 3. maja - Andreja Kutin v komentarju Gobarjenje po medvedu piše o politizaciji odstrela medveda in sredini debati na seji pristojnih odborov DZ. Avtorica meni, da medved ne sme in ne more biti politično orožje ne leve ne desne politike, saj se politiki na zveri ne spoznajo in posledično težijo k "površinskemu političnemu gobarjenju".