FŠO nasprotuje prodaji Športne loterije tuji korporaciji

Ljubljana, 3. maja - Fundacija za šport (FŠO) je državnim organom in javnosti poslala dopis, v katerim ostro nasprotuje prodaji Športne loterije tuji korporaciji. Zapisali so, da bi to negativno vplivalo na prihodke fundacije iz naslova koncesijskih dajatev, ki jih fundacija preko svojih javnih razpisov namenja za sofinanciranje slovenskega športa.