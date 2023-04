Reprezentančna usoda Anžeta Kopitarja za SP še ni znana

Ljubljana, 30. aprila - Anže Kopitar je z Los Angeles Kings, kjer je kapetan ekipe, izpadel v prvem krogu končnice severnoameriške hokejske lige NHL, njegova reprezentančna usoda za svetovno prvenstvo maja pa še ni znana. Iz Hokejska zveza Slovenije (HZS) so sporočili, da so z njim v rednih stikih in da bodo naredili vse, da bi bi lahko zaigral za reprezentanco.