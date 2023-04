Slovenski slalomisti s tremi zmagami v Krakovu

Krakov, 29. aprila - Slalomisti na divjih vodah ta konec tedna tekmujejo na Poljskem, kjer so se udeležili mednarodne tekme v Krakovu. V sobotnih finalih so se zmag veselili kajakašica Eva Terčelj, kajakaš Peter Kauzer in kanuist Benjamin Savšek. Sobotna in nedeljska prva vožnja sicer štejeta za izbirni tekmi za sestavo reprezentance.