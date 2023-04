Newyorške borze končale v zelenem

New York, 28. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. S tem se zaključuje teden, v katerem ni manjkalo poročil o poslovanju tehnoloških podjetij in makroekonomskih objav. Analitiki že pogledujejo proti zasedanju ameriške centralne banke prihodnji teden. Pričakujejo nov dvig ključne obrestne mere za 0,25 odstotne točke.