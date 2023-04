Domžalčani tokrat boljši od Borca, za ligo Aba v torek

Domžale, 28. aprila - Košarkarji Helios Suns so v svoji dvorani pred 1500 gledalci zmagali proti Borcu iz Čačka in izsilili torkovo odločilno tretjo tekmo za popolnitev lige Aba v prihodnji sezoni. Domžalčani so namreč po porazu v Srbiji tokrat premagali Borac s 107:101 (19:23, 48:51, 76:74) in izid v seriji izenačili na 1:1.