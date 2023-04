Ljubljana, 28. aprila - Košarkarice Cinkarne Celje so spet državne prvakinje. V današnji tretji finalni tekmi državnega prvenstva so z 72:52 (19:10, 34:26, 56:33) premagale kranjski Triglav in finale dobile s 3:0 v zmagah. Za Celjanke je to že 19. naslov državnih prvakinj.