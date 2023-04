Zelenski po novih napadih obsodil "noč ruskega terorja"

Kijev/Bruselj/Moskva, 28. aprila - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obsodil današnji nov val ruskih raketnih napadov v več mestih po državi, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 25 ljudi. Napade so obsodili tudi v Bruslju. Medtem so iz Moskve sporočili, da so rakete med obstreljevanjem zadele vse zastavljene cilje, vključno s položaji ukrajinskih rezervistov.