Bolnišnice in mrtvašnice v tunizijskem Sfaxu polne utopljenih migrantov

Sfax, 28. aprila - V morju pred tunizijsko obalo je v brodolomih utonilo že toliko migrantov, da so bolnišnice in mrtvašnice v obmorskem mestu Sfax polne, so danes sporočili uradniki severnoafriške države. Razmere med drugim zapleta dejstvo, da so se lokalne oblasti odločile urediti posebno pokopališče za migrante, ki niso muslimani.