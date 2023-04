SŠK: Papež s svojo držo kaže, da so žrtve vedno na prvem mestu

Ljubljana, 28. aprila - Slovensko škofovsko konferenco (SŠK) veseli, da je papež Frančišek sprejel slovenske žrtve, ki so jih duhovniki spolno zlorabili. "Papež nam s svojo držo kaže, da so žrtve vedno na prvem mestu, vsi skupaj pa smo na poti reševanja preteklih zlorab," so sporočili in poudarili, da si tudi škofje prizadevajo za hitrejše reševanje odprtih vprašanj.