Policisti ob prvomajskih praznikih pozivajo k strpnosti v prometu in zaščiti pred vlomilci

Ljubljana, 28. aprila - Za prijetno preživete prvomajske praznike policisti pozivajo k ustrezni varnosti pri kresovanjih in pri pokanju z možnarji ali karbidom. Ker je na cestah proti turističnim središčem pričakovati povečan promet in zastoje, pozivajo k strpnosti in previdnosti v prometu. Svetujejo tudi, da ljudje pred odhodom od doma tega zavarujejo pred vlomilci.