Delo o proračunskih pravilih EU (28. 4.)

Ljubljana, 27. aprila - Peter Žerjavič v komentarju Tiho slovo varčevalnega pakta piše o paktu stabilnosti in rasti, sprejetem pred uvedbo evra, ki naj bi zagotavljal, da bodo članice denarne unije dobro gospodarile in imele bolj ali manj urejene javne finance. Avtor meni, da naj bi ta pakt predstavljal temelj zaupanja, toda zaveze so ostale le črka na papirju.