Nogometašice Barcelone prve finalistke lige prvakinj

Barcelona, 27. aprila - Nogometašice Barcelone so prve finalistke elitne lige prvakinj. S skupnim izidom 2:1 so premagale Chelsea in si tretjič zapovrstjo zagotovile nastop v finalu. Tekmice bodo znane po povratni tekmi med Arsenalom in Wolfsburgom (2:2), za katerega igra slovenska reprezentantka Sara Agrež.