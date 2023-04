Oblasti v Španiji spričo visokih temperatur pohitele z ukrepi

Madrid, 27. aprila - Španijo so ta teden zajele visoke temperature, sicer bolj značilne za vrhunec poletja kot za sredino pomladi, zaradi česar so bile vlada v Madridu in regionalne oblasti prisiljene ukrepati. Nenavadno zgodnji vročinski val bo po pričakovanjih vrhunec dosegel danes in v petek, pri čemer je slišati tudi opozorila pred nevarnostjo požarov v naravi.