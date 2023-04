Singapur, 27. aprila - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znova zvišale, potem ko so v sredo beležile precejšnje padce in padle na enomesečno dno. V ozadju tega so skrbi glede ameriškega gospodarstva in bojazen, da bi to lahko letos zdrsnilo v recesijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.