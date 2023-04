Na prihodnji škofovski sinodi v Vatikanu bodo lahko glasovali tudi ženske in laiki

Vatikan, 27. aprila - Na prihodnjem srečanju škofov v Vatikanu, ki bo oktobra in na katerem bodo govorili o prihodnosti Cerkve, bodo lahko prvič doslej glasovali tudi ženske in laiki, ne le moški kleriki, predvidevajo nova pravila, ki so jih po poročanju tujih tiskovnih agencij v Vatikanu objavili v sredo.