Newyorške borze končale neenotno

New York, 26. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali neenotno. Medtem ko so zadnje objave poslovnih izidov podjetij vplivale pozitivno, pa je po drugi strani med vlagatelji spet močnejši strah pred krajšim zdrsom gospodarstva v recesijo, ob skrbi glede njene usode močno pada tudi vrednost delnic banke First Republic.