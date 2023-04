Barcelona in Olympiacos zmagala na domačem parketu

Ljubljana, 26. aprila - Košarkarji Barcelone in Olympiacosa so z odliko opravili prvo četrtfinalno nalogo v evroligi. Španska zasedba je na domačem parketu premagala litovski Žalgiris z 91:69, grška pa je bila boljša od turškega Fenerbahčeja z 79:68. Američan s slovenskim potnim listom Mike Tobey je za zmago Kataloncev prispeval devet točk in sedem skokov.