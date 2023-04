Klakočar Zupančič: Odločitev za upor zahtevala veliko junaštvo

Ljubljana, 27. aprila - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v poslanici ob dnevu upora proti okupatorju dejala, da gre za praznik temeljnih vrednot svobode, poguma, kulture in tudi narodove iznajdljivosti. Odločitev za upor je zahtevala jasno opredelitev do narodnega obstoja in veliko junaštvo, je še poudarila.