Na Otoku blokirali Microsoftov 69 milijard dolarjev vreden prevzem Activisiona

London, 26. aprila - Britanski varuh konkurence je Microsoftu blokiral načrtovani prevzem podjetja Activision Blizzard, pod okrilje katerega sodijo priljubljene videoigre Call of Duty, World of Warcraft in Candy Crush. Analitiki opozarjajo, da bi to lahko pomenilo konec za ta 69 milijard dolarjev vreden prevzem.