Evropske borze v rdečem, nafta cenejša, evro dražji

London/Frankfurt/Pariz, 26. aprila - Indeksi na evropskih borzah so današnje trgovanje sklenili v minusu. Spodbudne poslovne rezultate ameriških tehnoloških podjetij je zasenčila ameriška banka First Republic, ki je v prvem četrtletju izgubila za več kot 100 milijard depozitov. To je med vlagatelji znova sprožilo skrbi glede stanja sektorja. Nafta se je pocenila, evro pa podražil.