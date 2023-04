V Firencah sprejem ravnateljice ameriške šole iz afere Michelangelov David

Firence, 29. aprila - Župan Firenc Dario Nardella bo danes sprejel ravnateljico šole iz ZDA Hope Carrasquilla, ki so jo odpustili, ker je med poukom učencem pokazala fotografijo svetovno znanega Michelangelovega kipa David, ki velja za upodobitev moškega ideala lepote in mojstrovine renesanse. Primer je odmeval vse do Italije.