V Kočevju predstavili prenovljeno stavbo s prostori za geodetsko upravo in center za socialno delo

Kočevje, 26. aprila - V Kočevju so danes predstavili prenovljeno občinsko stavbo na Ljubljanski cesti 7, kjer sta prostore dobila kočevska izpostava Geodetske uprave RS in kočevska enota Centra za socialno delo Osrednja Slovenija zahod. Nekdanjo upravno stavbo, ki je propadala, je občina temeljito prenovila in jo oddala v najem.