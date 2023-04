Državna revizijska komisija razveljavila razpis Gorenjskih lekarn za dobavo zdravil na recept

Ljubljana, 26. aprila - Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva obravnavala zahtevka za revizijo vlagateljev Salus in Farmadent in v celoti razveljavila postopek javnega naročanja dobave zdravil na recept, ki ga Gorenjske lekarne izvajajo v svojem imenu in imenu 13 javnih lekarniških zavodov, so sporočili s komisije.