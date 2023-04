Bruselj predlaga vzpostavitev enotnega trga zdravil

Bruselj, 26. aprila - Evropska komisija je danes predstavila predloga sprememb pravil na področju farmacevtskih izdelkov, katerih namen je vzpostaviti enotni trg na področju zdravil, da bi bolnikom po vsej EU zagotovili pravočasen in pravičen dostop do varnih, učinkovitih in cenovno dostopnih zdravil. Predlaga tudi poenostavitev postopkov odobritve zdravil.