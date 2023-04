Na GZS zaskrbljeni zaradi padanja industrijske proizvodnje in naročil

Ljubljana, 26. aprila - Kljub ugodnim trendom na področju zaposlenosti so na GZS zaskrbljeni zaradi upadanja naročil v nekaterih industrijskih panogah. Zaradi visokega dviga cen zemeljskega plina in električne energije se je proizvodnja v številnih panogah znižala že konec lanskega leta, upadanje se je nadaljevalo tudi v začetku leta 2023, so sporočili.