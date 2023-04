Denver in Phoenix s 4:1 v zmagah v drugi krog

Denver, 26. aprila - Košarkarji Denver Nuggets, slovenski reprezentant Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro, so v severnoameriški ligi NBA doma premagali Minnesoto Timberwolves s 112:109 in se s 4:1 v zmagah uvrstili v drugi krog zahodnega dela lige. Na tem delu so Phoenix Suns s 136:130 ugnali Los Angeles Clippers in prav tako napredovali s 4:1 v zmagah.