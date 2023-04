Ministrstvo za kulturo vodstvu RTVS ob prodaji delnic Eutelsata očita odgovornost za nenamensko prodajo

Ljubljana, 25. aprila - Ministrstvo za kulturo pri prodaji zadnjega svežnja delnic Eutelsat na RTVS ugotavlja, da sta v. d. generalnega direktorja RTVS Andrej Grah Whatmough in nadzorni svet RTVS z odločitvijo o prodaji marca ravnala v neskladju s postavljenimi merili za porabo sredstev. Ta so bila porabljena nenamensko, prihodki pa so bili nižji od načrtovanih, navaja.