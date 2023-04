Rembrandtove grafike v Narodni galeriji povezujejo Slovenijo in Nizozemsko v današnjem času

Ljubljana, 25. aprila - V Narodni galeriji so nocoj odprli razstavo grafik nizozemskega slikarja in grafika 17. stoletja Rembrandta. Ob otvoritvi razstave Rembrandt - grafike največjega starega mojstra iz amsterdamskega Muzeja Rembrandtova hiša, ki bo na ogled do 30. julija, so govorniki med drugim izpostavili, da veliki mojster povezuje tudi v današnjem času.