Za 19 spletnih platform odslej strožja pravila EU

Bruselj, 25. aprila - Evropska komisija je danes objavila seznam 19 spletnih ponudnikov, ki bodo v skladu z zakonom o digitalnih storitvah označene kot zelo velike spletne platforme in iskalniki. Med njimi so Twitter, TikTok in Instagram, pa tudi Amazon in Google. Ti imajo tako veliko število uporabnikov, da bodo zanje veljala strožja pravila glede vsebine.