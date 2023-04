Frontex v Severni Makedoniji pomaga pri nadzoru zunanje meje EU

Skopje, 25. aprila - Frontex, evropska agencija za mejno in obalno stražo, je minuli četrtek začela z več kot sto mejnimi policisti pomagati makedonski policiji pri nadzoru in mejni kontroli zunanje meje EU pri obvladovanju nedovoljenih migracij in čezmejnega kriminala. V misiji Frontexa sodelujejo tudi slovenski policisti.