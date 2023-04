NIJZ podaljšal javni poziv za projekt Integracije geriatrične oskrbe starejših

Ljubljana, 25. aprila - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je podaljšal prvi javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta Integracija geriatrične oskrbe starejših. Javni poziv so zaradi premajhnega števila prijavljenih strokovnjakov z ustrezno izobrazbo in kompetencami podaljšali do 3. maja, so sporočili z NIJZ.