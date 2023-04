Nezakonite priseljence iz ZDA deportirali na Kubo prvič po letu 2020

Havana, 25. aprila - V kubansko prestolnico je v ponedeljek z letalom prispelo 123 nezakonitih priseljencev, ki so jih iz ZDA deportirali nazaj na Kubo, je sporočilo kubansko notranje ministrstvo. To je bil prvi tovrsten let po letu 2020, Washington in Havana pa sta jih ponovno vzpostavila z namenom spodbujanja zakonitih in varnih migracij.