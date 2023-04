Svetovni dan intelektualne lastnine letos posvečen ženskam

Ljubljana, 26. aprila - Svetovni dan intelektualne lastnine, ki ga obeležujemo danes, je posvečen izumiteljicam, ustvarjalkam in podjetnicam ter njihovemu prelomnemu delu. Ženske s svojo iznajdljivostjo in trdim delom oblikujejo svet, vendar se pogosto soočajo z izzivi pri dostopu do znanja in podpore, poudarjajo na Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO).