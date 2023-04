Velenjska občina z razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Velenje, 29. aprila - Velenjska občina je objavila javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi, in sicer lista A za stanovanja brez plačila lastne udeležbe in lista B za stanovanja s plačilom lastne udeležbe. Vloge je treba oddati do konca maja, so sporočili z velenjske občine.