V Turčiji zaradi domnevne povezave s terorizmom prijeli več kot sto ljudi

Ankara, 25. aprila - V Turčiji so danes zaradi domnevnih povezav s terorizmom pridržali 110 ljudi v 21 provincah, tudi v provinci Diyarbakir na jugovzhodu države, kjer živijo pretežno Kurdi, so sporočili policijski viri, ki so množične preiskave in aretacije označili za "protiteroristično" operacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.