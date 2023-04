Zunanji ministri EU vzpostavili civilno misijo EU v Moldaviji

Luxembourg, 24. aprila - V središču današnjega zasedanja zunanjih ministrov EU v Luxembourgu so bile geopolitične posledice ruske agresije na Ukrajino na tretje države in nadaljevanje podpore Ukrajini. Ministri so podprli vzpostavitev civilne misije EU v ukrajinski sosedi Moldaviji, govorili pa so tudi o razmerah v Sudanu in odnosih s Kitajsko.