Kazni zaradi rasizma 171 Juventusovim navijačem

Torino, 24. aprila - Torinska policija je sporočila, da je 171 navijačem italijanskega nogometnega prvoligaša Juventusa prepovedala vstop na stadion in jih finančno kaznovala. Vzrok za to so bili rasistični vzkliki proti belgijskemu napadalcu Romeluju Lukakuju na prvi polfinalni tekmi pokala proti milanskemu Interju, so poročale agencije.