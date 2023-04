Poročilo Sipri: Svetovna vojaška poraba lani rekordna, v Evropi najvišja od konca hladne vojne

Stockholm, 24. aprila - Svetovna vojaška poraba je v letu 2022 in v luči ruskega napada na Ukrajino dosegla novo najvišjo vrednost, in sicer 2,24 bilijona dolarjev, je razvidno iz novega poročila stockholmskega Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri). Rekordno so se povečali tudi vojaški izdatki v Evropi, ki so s 480 milijardami najvišji od konca hladne vojne.