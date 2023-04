Newyorški borzni indeksi minuli teden malenkost padli

New York, 22. aprila - Osrednji newyorški borzni indeksi so trgovalni teden končali z minimalnimi izgubami. Vlagatelji so bili zadržani pred prihajajočimi objavami poslovnih rezultatov velikih tehnoloških podjetij, indeksi pa so se ob otopelosti trga bolj ali manj držali obstoječih ravni.