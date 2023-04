Suwon, 22. aprila - Slovenska ženska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina B) v Južni Koreji danes odigrala četrto tekmo in doživela tretji poraz. Slovenke so morale v Suwonu priznati premoč Italijankam, ki so bile boljše s 4:2 (3:1, 1:1, 0:0).