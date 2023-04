ACH Volley brez poraza do 19. naslova

Ljubljana, 21. aprila - Odbojkarji ACH Volleyja nadaljujejo svojo prevlado na slovenskih odbojkarskih igriščih. Potem ko so morali predlani po dolgem času predati krono Merkurju Mariboru, so letos drugič zapovrstjo, skupno pa že 19., osvojili naslov državnih prvakov. Finalno serijo proti Calcitu Volleyju so dobili s 3:0, zadnjo tekmo s 3:1 (23, -26, 21, 20).