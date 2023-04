Ljubljana, 21. aprila - SDS zahteva sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino, z namenom, da se zaščiti dobro ime in ugled učiteljskega poklica. Razprava bo v pomoč pri pripravi smernic prihodnjega delovanja slovenskega šolskega sistema in zagotovil, da učiteljski poklic "(p)ostane cenjen", so zapisali v sporočilu za javnost.