Na GZS podelili nagrade najboljšim mladim slovenskim tekmovalcem računalništva in informatike

Ljubljana, 21. aprila - Na Gospodarski zbornici Slovenije je danes potekala zaključna podelitev nagrad najboljšim tekmovalcem računalništva in informatike na tekmovanjih združenja ACM v Sloveniji in najboljšim izmed njihovih mentorjev. Podelili so nagrade Bober, RTK in UPM, namenjene različnim starostnim in težavnostnim skupinam, so sporočili organizatorji.