Francoska policija na protestih proti Macronu zasegla posode

Pariz, 21. aprila - V Franciji je na tisoče ljudi v četrtek znova protestiralo proti predsedniku Emmanuelu Macronu in sporni pokojninski reformi, ki zvišuje upokojitveno starost z 62 na 64 let. Pred Macronovim obiskom v Gangesu na jugu Francije je policija protestnikom zasegla posode, s katerimi so povzročali hrup, je razvidno iz videoposnetkov.