Gradnja betonskega krožišča na Ajševici se je močno zavlekla

Nova Gorica, 23. aprila - Prvo betonsko krožišče v Sloveniji, ki ga gradijo na Ajševici pri Novi Gorici, bi morali zgraditi do decembra lani, a so se dela zavlekla. Zaključek investitor zdaj napoveduje za drugo polovico maja, so za STA povedali na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI). Dolgotrajne zapore zaradi del in s tem povezani prometni zastoji jezijo domačine.