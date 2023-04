V Ciduad de Mexico 25 let po smrti na ogled zapuščina pesnika Octavia Paza

Ciudad de Mexico, 22. aprila - V Ciduad de Mexico so četrt stoletja po smrti omogočili ogled zapuščine mehiškega literarnega velikana Octavia Paza. Na ogled je v njegovem nekdanjem domu, ki so ga odprli konec marca. Muzej prikazuje njegove knjige, dokumente, umetnine in osebne predmete. Paz je umrl 19. aprila 1998, star 84 let.