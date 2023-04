Gospodarstveniki ajdovske in vipavske občine ustanovili neformalno združenje

Ajdovščina, 23. aprila - Gospodarstveniki v ajdovski in vipavski občini so se povezovali v neformalno Združenje gospodarstvenikov Zgornje Vipavske doline. Želijo si namreč učinkovitejšega medsebojnega povezovanja podjetij, predvsem pa spoznavanja ostalih gospodarstvenikov in njihovih dejavnosti.